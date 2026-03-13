FirenzeViola Ndour e quella marcia in più in Conference, che serve anche in campionato

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La faccia della reazione della Fiorentina di ieri sera contro il Rakow dopo il gol dei polacchi è quella di Cher Ndour. Il giocatore, su assist di Mandragora, ha fatto partire un bel tiro che ha trafitto il portiere polacco. Per il centrocampista viola si tratta del terzo gol in Conference, competizione nella quale finora si è espresso meglio, dopo i gol con il Sigma Olomouc e con il Rapid Vienna ad ottobre, oltre l'assist a Gudmundsson nei preliminari con il Polyssia. In campionato invece l'unico gol a referto è quello nella cinquina all'Udinese a dicembre.

Piglio internazionale

Ma al di là dei gol in campo europeo Ndour ha sempre saputo fare delle buone e convincenti prestazioni, grazie probabilmente anche all'esperienza internazionale maturata soprattutto in Europa League con Braga e Besiktas. Di chilometri Ndour infatti partendo dal settore giovanile dell'Atalanta ne ha macinati tanti tra Portogallo, Francia e Turchia ed ora cerca la sua consacrazione con la maglia viola e la maglia azzurra, essendo stato un punto fermo dell'Italia Under 21.

Pregi e difetti

La stagione grigia della Fiorentina ha risucchiato anche lui e viceversa perché, soprattutto in campionato, non ha mai trovato una continuità di rendimento. Migliorato nelle ultime gare quando è stato trascinatore. Nel ruolo di regista non ha mai convinto troppo (per usare un eufemismo) e spesso nonostante la sua fisicità non è riuscito a fare la fase di interdizione. Si esprime forse meglio nell'area avversaria, quando riesce a trovare l'inserimento e il tocco giusto. Ragazzo dal carattere solido e forte fisicamente potrebbe però sfruttare meglio il colpo di testa e osare nei duelli mentre spesso si assenta dal gioco e sembra girare a vuoto. Ieri nel primo tempo non si è visto molto, meglio nella ripresa quando anche prima del gol è andato a cercarsi l'occasione da rete. Vanoli lo stima molto e lo utilizza con continuità, ma Ndour dovrebbe dare maggiori risposte anche in capionato.