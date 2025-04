FirenzeViola Missione Betis, la situazione dei biglietti e la carica di Palladino e Mandragora

Sale la febbre per la semifinale di Conference Betis-Fiorentina, giovedì prossimo a Siviglia. Sono 1200 i biglietti già prenotati dai tifosi viola che seguiranno la squadra e dovranno fare da contraltare ai quasi cinquanta mila supporter del Betis, che non vogliono mancare ad un appuntamento per loro storico, con lo stadio verso il sold-out. I biglietti a disposizione dei viola sarebbero 3mila in realtà ma al momento come detto saranno poco più di un migliaio, complice la partita in chiaro e in attesa magari di un viaggio ancora più importante, in Polonia a fine maggio. Intanto i biglietti per la gara di ritorno sono già intorno ai 20mila, 1100 quelli destinati agli ospiti con il Betis che ha aperto le vendite oggi e che in realtà ne avrebbero voluti almeno il doppio. Probabile record dunque anche al Franchi che però con la capienza ridotta accoglie meno della metà dei tifosi rispetto allo stadio spagnolo (52mila).

L'appuntamento è importante e lo dimostra la carica di Palladino che invita a lottare fino all'ultimo secondo per i propri obiettivi: "Godiamoci ogni momento di questa grande stagione e lottiamo fino all’ultimo secondo per i nostri obiettivi". Palladino che spera di ritrovare Colpani, tornato ad allenarsi, e da domani Kean.

Anche Rolando Mandragora oggi da Coverciano, dove ha ricevuto il premio "Inside The Sport" alla memoria di Joe Barone, ha sottolineato: "E' una partita importante. Siamo in semifinale, lavoreremo per arrivare in finale ed avere un epilogo diverso rispetto alle precedenti edizioni". Il centrocampista c'era e più di chiunque altro, insieme a Luca Ranieri, vuole riscattare quelle due finali perse e scrivere una pagina vincente della storia della Fiorentina. Il gol mancato da Mandragora e l'errore di Ranieri sono due ferite aperte per i due veterani viola.