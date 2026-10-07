FirenzeViola Mastantuono torna e con il Genoa si candida dal 1': la situazione

Si è goduto una serata magica per tutta l'Argentina, poi ha preso il volo per Firenze per arrivare in serata: Franco Mastantuono è pronto ad immergersi di nuovo nel mondo Fiorentina dopo giornate molto emozionanti in patria. L'esterno viola ha sfruttato queste settimane in Sud America per ritrovare il suo posto nella Nazionale di Scaloni e per coronare il buon inizio di stagione a livello personale dopo l'estate che lo ha portato a salutare Madrid e abbracciare, almeno per un anno, il progetto proposto da Paratici.

Come è andata la campagna con l'Argentina di Mastantuono

34 minuti contro la Bolivia, 45' con gol contro il Burkina Faso e 11 minuti ieri contro il Benin. Questo il "bottino" di Franco con la maglia dell'Argentina, con il peso di un'eredità che si combatteranno lui e Nico Paz, quella del Diez di Rosario che ieri ha lasciato la Nazionale, ma con la gioia del primo gol in maglia albicelester, seppur in amichevole contro l'Under 23 del Burkina Faso. Impegni non probanti almeno dal punto di vista fisico per il calciatore che domani sarà valutato dallo staff medico della Fiorentina per valutare lo stato di forma dopo quasi 20 giorni in Argentina.

Domani al Viola Park, sabato in campo col Genoa

Tutto fa pensare che alla fine Mastantuono partirà dall'inizio contro il Genoa. Nulla di ancora definitivo e deciso da Vanoli che come detto vorrà avere ulteriori certezze nella giornata di domani. Il fatto però che il calciatore dovrebbe riuscirsi ad allenare con il gruppo anche domani, oltre a venerdì, induce ad un cauto ottimismo in merito alla sua presenza a Genova. Con buona pace di Gnonto che comunque scalpita, si è allenato alla grande in queste tre settimane e resta pronto all'occorrenza. Se dal 1' o a partita in corso sarà deciso definitivamente domani pomeriggio ma le sensazioni sono che Mastantuono sarà al 100%.