Repubblica: "Per Mastantuono sfida tra Fiorentina e Fulham, inglesi in vantaggio"

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La Fiorentina si prepara alla partenza per l'Inghilterra senza nuovi innesti sulle corsie offensive. Nonostante l'obiettivo della dirigenza fosse quello di consegnare a Fabio Grosso almeno un esterno entro l'inizio della tournée, le trattative hanno richiesto più tempo e il tecnico partirà con l'attuale gruppo a disposizione. Dopo l'amichevole contro il Gubbio, Grosso ha ribadito la necessità di completare la rosa in alcuni reparti, sottolineando come i giovani arrivati abbiano grandi prospettive ma necessitino di un percorso di crescita. Tra le priorità resta quindi il rinforzo degli esterni.

Secondo La Repubblica, tra i nomi valutati dalla Fiorentina c'è anche Franco Mastantuono del Real Madrid, anche se il Fulham sembra in vantaggio grazie agli ottimi rapporti con il club spagnolo. Più complicata anche la pista che porta ad Alajbegovic, con la concorrenza aumentata e una valutazione che ha superato i 30 milioni di euro dopo il Mondiale. Alcune piste, invece, si sono raffreddate: Johan Bakayoko non è più un'opzione dopo la decisione del Lipsia di trattenerlo, mentre le voci su Matías Soulé e Koleosho non trovano conferme.