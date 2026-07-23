Dagli inviati Jimenez si presenta: "Trattativa veloce, appena ho sentito la Fiorentina ho detto subito sì"

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Alex Jimenez è il protagonista del primo pomeriggio del Viola Park. Dal Wind Media Center parola all'esterno spagnolo classe 2006, che nella conferenza di presentazione ha parlato così ai media presenti: "La verità è che la trattativa è stata molto veloce. Ho detto subito sì alla Fiorentina, mi sono piaciute le prospettive di questo club e sono felice di essere qui".

Cosa non ha funzionato nell'esperienza al Milan?

"Penso che sia stata una tappa bellissima nella mia carriera ma sono felice

Come ha vissuto questo ultimo periodo anche per via di quello che è successo al Bournemouth negli ultimi mesi?

Interviene il Direttore Sportivo Fabio Paratici: "Siamo qui per parlare di calcio, le domande devono riguardare il campo".E

E sulla Spagna campione del Mondo. Come ha vissuto la vittoria del Mondiale dei suoi connazionali?

"Sono molto felice che il mio paese abbia vinto, è una soddisfazione incredibile".

Cosa le chiede Fabio Grosso? Qual è il suo ruolo ideale?

"Sono un esterno, preferisco giocare come esterno basso ma non ho problemi anche a spostarmi più in avanti. Grosso lo sto conoscendo. Iraola mi ha aiutato tantissimo ma è il passato, ora voglio pensare al presente".

Che differenze ci sono tra il calcio in Italia e quello in Inghilterra?

"In Premier il calcio è più fisico, ma ho giocato tante partite e sono pronto e migliorato".

Quanto è stata utile l'esperienza nelle seconde squadre di Real Madrid e Milan Futuro?

"Sì stiamo vedendo adesso che tanti calciatori giovani fanno bene dopo quell'esperienza. Ma da noi ci sono ragazzi interessanti, si stanno allenando con tanta fame. Le esperienze nella cantera del Real Madrid e nella seconda squadra del Milan mi sono servite tantissimo".