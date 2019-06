LIVE FV, VIOLA-COMMISSO: DOMANI IL GIORNO DEL CLOSING?

15.48 - Anche l'ex difensore viola Lorenzo Stovini ha commentato la possibile acquisizione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso: "Spero che la trattativa vada in porto, è un imprenditore sicuramente voglioso di fare qualcosa di bello. Non importano Messi o Ronaldo, va solo ritrovato quell'entusiasmo che si è perso negli ultimi anni".

15.19 - Nel frattempo arriva l'ufficialità della cessione di Edimilson Fernandes al Mainz. Lo svizzero, terminato il prestito dal West Ham, ha firmato con i tedeschi un contratto quadriennale

15.12 - Nessun movimento degno di nota, in questi ultimi minuti, per quel che riguarda la trattativa tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso. Intanto ecco quale scatto di FV all'interno dell'hotel in cui alloggia il magnate italo-americano: CLICCA QUI

14.53 - Come raccolto da FirenzeViola.it, fino al momento in cui non verrà fatta chiarezza a proposito del passaggio di proprietà, parlare del futuro di Federico Chiesa risulta essere praticamente inutile: il suo entourage ha appreso la notizia senza particolari reazioni, perché la sensazione è semplicemente che la palla passi dalle mani dell'attuale proprietà a quella guidata da Rocco Commisso (CLICCA QUI)

14.16 - Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il prossimo amministratore delegato - in caso di arrivo definitivo di Commisso - potrebbe essere Umberto Gandini, ex Roma e Milan

13.46 - Il comunicato della Fiorentina su Chiesa apparsa poco fa su Violachannel: "L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà"

13.13 - Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, i Della Valle sono attesi a Milano nelle prossime ore e domani potrebbe essere il giorno giusto per il l'incontro con Rocco Commisso e il closing della cessione del club all'italo-americano. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

12.30 - In attesa di notizie da Milano, abbiamo intervistato in esclusiva il cugino di Rocco Commisso ed ex Sindaco di Marina di Gioiosa Rocco Femia, che ci ha detto: "La sua passione per il calcio inoltre è nota a tutti quanti: non deluderà nessuno. È una grande persona". QUI tutta l'intervista

12.00 - Aggiornamenti anche sul fronte mercato in uscita. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola,it, il Lecce avrebbe messo gli occhi su Riccardo Saponara e lo vorrebbe a titolo definitvo. QUI la news completa

11.45 - Antonio Di Gennaro si è espresso ai nostri microfoni: "Credo che la cessione del club sarà un bene per tutti. Solo così Firenze potrà ritrovare quell'unità d'intenti che c'è sempre stata fra città e squadra". LEGGI QUI l'intervista completa

11.15 - Importanti aggiornamenti per quanto riguarda il passaggio di proprietà della Fiorentina dalle mani dei Della Valle a Rocco Commisso. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Diego Della Valle non è a Milano questa mattina, per cui è possibile che la firma possa avvenire in maniera telematica senza un vero e proprio incontro ta le parti, oppure semplicemente tramite i rispettivi legali. Detto che in elicottero, comunque, il patron viola potrebbe metterci poco tempo a raggiungere il capoluogo lombardo.

11.04 - Tutto tace anche agli uffici della Tod's, in Corso Venezia, dove per ora non sembrano per ora esserci movimenti degni di nota. QUI la foto

11.00 - Anche Vincenzo Montella ha un futuro tutt'altro che certo. Stamani i quotidiani parlano di Stramaccioni, Garcia o Panucci come eventuali sostituti. CLICCA QUI per la notizia

10.52 - Ancora tutto tranquillo sotto l'hotel di Commisso, non sembrano per ora esserci movimenti

10.43 - Con l'acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso cambieranno molte cose anche a livello dirigenziale. QUI il punto sulla situazione relativa al nuovo direttore sportivo

10.26 - Mentre si attendono notizie da Milano, il punto sulla situazione di Federico Chiesa a cura della Gazzetta dello Sport. CLICCA QUI per leggerlo

10.10 - Rocco Commisso alloggia al "Four Seasons Hotel", lussuoso hotel in zona Montenapoleone nel pieno centro di Milano. CLICCA QUI per le foto

10.00 - È una Firenze in subbuglio quella che si è svegliata all'alba di uno dei giorni forse più importanti della storia della Fiorentina, se tutto va come deve andare: Rocco Commisso è sbarcato in Italia ieri sera e la trattativa per il passaggio di proprietà della società viola avanza in maniera imponente. Ci troviamo in quello che in gergo militare verrebbe chiamato D-Day, l'inizio delle operazioni di combattimento.

Il profilo basso del Tycoon è stato smarcherato solo da Antonio Conte e dalla sfortuna (o fortuna, dipende dai punti di vista) che dei giornalisti stessero attendendo il nuovo tecnico dell'Inter proprio a Linate, aeroporto di Milano dove il magnate italo-americano voleva sbarcare in gran segreto. Le carte sono dunque definitivamente in tavola e si attende solo l'incontro con i Della Valle (probabile anche solo con Diego) per la definizione di una trattativa destinata a cambiare la storia della Fiorentina.

Nello sguardo di Commisso e nelle parole di Joe Barone ai media che li hanno seguiti, quel "parleremo poi" è emblematico, c'è tutta la fiducia di una proprietà che dopo tanti tentativi è vicina finalmente ad acquistare un club di Serie A. Con quali risultati sarà solo il tempo a dirlo.

Mancano ancora alcuni dettagli (e noi di FirenzeViola.it saremo a Milano per cercare di scovarli), ma Firenze si può già preparare a dire: "Hello, Mr. President". La trattativa per l'acquisto della Fiorentina è in dirittura d'arrivo ed il mondo viola ribolle.