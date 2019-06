GAZZETTA, Chiesa lascia Firenze. La famiglia...

Titolo emblematico quello de La Gazzetta dello Sport in prima pagina stamani: "Chiesa lascia Firenze". La rosea scrive infatti che la famiglia di Federico Chiesa, capitanata dal babbo-procuratore Enrico, avrebbe deciso di lasciare la Fiorentina in vista della prossima stagione. Con i Della Valle c'era già un accordo di massima che avrebbe previsto che Chiesa non chiedesse un aumento dell'ingaggio in cambio di avere libera scelta alla fine della prossima stagione, quando avrebbe definitivamente salutato i viola. Con Commisso le carte in tavola sono completamente cambiate, e la famiglia Chiesa sta seguendo con grande attenzione le vicende legate al passaggio di proprietà. Intanto un primo "no" è arrivato al Bayern: Chiesa ha rifiutato un ingaggio da circa 7 milioni di euro perché vuole restare in Italia. La partita sarà dunque tra Juventus e Inter, mentre alla Fiorentina resterebbe solo a due condizioni: un ingaggio pari a quello che guadagnerebbe altrove e la certezza di un progetto tecnico di altissimo profilo. Cosa farà Commisso?