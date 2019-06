Nel suo soggiorno milanese per chiudere la trattativa che gli permetterà di acquistare la Fiorentina dalla famiglia Della Valle, Rocco Commisso ha deciso di far base in uno dei più lussuosi hotel del capoluogo lombardo. Si tratta del "Four Seasons Hotel", in zona Montenapoleone, pieno centro della città. Ecco le foto di FirenzeViola.it: