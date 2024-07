LIVE FV, PRIMO ALLENAMENTO A PORTE APERTE: TORELLO E PARTITELLA SOTTO AI TIFOSI

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

18:50 - Non poteva mancare qualche coro che si solleva normalmente allo stadio. Spiove infatti qualche "chi non salta è bianconero" all'indirizzo del campo.

18:45 - La parte più divertente della seduta per chi è venuto a guardarla: la partita. Divise tra arancio e blu, due squadre mettono in pratica una sorta di possesso palla allargato, coinvolgendo i portiere occupando tutta una metà campo per una simil-partitella.

18:40 - Consueta e doverosa pausa in mezzo al campo. Qualche attimo concesso alla squadra per rifocillarsi e abbeverarsi, prima di riprendere con un'ampia partitella a campo ridotto.

18:35 - Ci sono anche Roberto Goretti - neo direttore tecnico al posto di Nicolas Burdisso - e Alessandro Ferrari - direttore generale - sugli spalti dello stadio Curva Fiesole a seguire l'allenamento della Fiorentina. A fare compagnia ai dirigenti viola anche l'ex sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini.

18:25 - Via alle esercitazioni sul possesso. Finito il torello e ultimato il riscaldamento con un po' di corsa in mezzo al campo, la squadra si è divisa ancora in due gruppi ai lati dell'area di rigore sotto al maxischermo. Due possessi palla a colori con un giocatore in mezzo a fare il jolly, mentre i portieri fungono da sponde ai bordi del quadrato.

18:10 - Inizia la seduta con la squadra divisa in due gruppi sotto la tribuna assiepata dai tifosi. Due torelli accompagnati dai consueti esercizi di mobilità e corsetta come riscaldamento, mentre i portieri si staccano dalla squadra andando subito a lavorare dentro l'area di rigore con la porta a disposizione.

18:05 - Squadra in campo, accolta da applausi sotto alla tribuna aperta al pubblico. A cui fa seguito un momento di gruppo con tutta la squadra chiusa in cerchio a metà campo agli ordini di Raffaele Palladino, prima del via dell'allenamento.

18:00 - A minuti, sul prato dello stadio Curva Fiesole del Viola Park, andrà in scena il primo allenamento di questo ritiro estivo della Fiorentina aperto al pubblico. Sono circa 500 i tifosi che hanno prenotato il loro posto per assistere alla seduta, ai quali si sommeranno via via coloro che raggiungeranno il centro sportivo di Bagno a Ripoli last minute - ma il numero dei presenti sugli spalti è al momento inferiore -. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti di questo primo allenamento a porte aperte, costellato anche dall'area giochi predisposta dalla Fiorentina sull'adiacente stadio Davide Astori, dove si riuniranno tanti bambini con tanti divertimenti a loro disposizione. In calce all'articolo foto e video dai nostri inviati.