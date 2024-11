LIVE FV, HALL OF FAME VIOLA: SEGUI L'EVENTO CHE CELEBRA LA STORIA DELLA FIORENTINA!

Fonte: live di Jacopo Mannina; dall'auditorium "Cosimo Ridolfi" - Tommaso Loreto, Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato, Niccolò Santi, Ludovico Mauro

21:20 - Anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha voluto lasciare il suo contributo con un video messaggio: “Ciao, la direzione è quella giusta, continuate così! Siete stati bravi in questi anni. Ho avuto la fortuna di seguire il vostro percorso, che è stato straordinario. Tutto il mondo istituzionale e sportivo è con voi. Tanti ospiti illustri hanno ricevuto questo riconoscimento, e sono felice che anche Dino Zoff venga premiato: lo vedo spesso, è un mio amico, una vera bandiera del calcio e una persona unica. Viva il Museo Fiorentina, viva il CONI e viva il calcio!”



21:10 - Ogni anno viene dedicato un momento per ricordare chi non è più tra noi, e anche questa volta l’emozione ha riempito l’auditorium con un video struggente che ha reso omaggio a: Luigi Milan, Massimo Bindi, Luigi Riva, Kurt Hamrin, Marco Pezzati, Alessio Rapezzi, Joe Barone, Giuseppe Urso, Giulio Corrado, Roberto Pannozzo, Gianpaolo Indomenico, Marcello Lazzerini, Umberto Maschio, Sue Erikson, Salvatore Schillaci, Giovanni Fuochi e Gherardo Guidi.

Un ricordo intenso e toccante, che ha unito il pubblico in un caloroso applauso, segno di gratitudine e affetto per queste figure indimenticabili.



21:00 - Inizia l'evento con un omaggio al Calcio Storico in un auditorium "Cosimo Ridolfi" tutto esaurito. Davanti al pubblico anche le immagini dei trofei alzati dalla Fiorentina nella sua storia.

20:40 - Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina, ha parlato ai media presenti a margine della Hall of Fame Viola (anche in esclusiva a Radio FirenzeViola): “Essere qui è un emozione che strappa anche qualche lacrima perché si rivedono persone che non si vedono da tanto”.

Questa Fiorentina ricorda un po’ la sua?

“Glielo auguro, perché quest’anno mi sembra che si voglia valorizzare le individualità, con le quali si riesce a costruire un sistema di gioco interessante. Le premesse ci sono e vanno fatti i complimenti alla società per aver iniziato un ciclo nuovo con tanti ragazzi giovani e italiani”.

Qual è il suo giudizio su Palladino?

Seguo il calcio e avevo visto spesso il Monza, una squadra che si faceva rispettare dappertutto. Significa che Palladino ha idee precise e voglia di valorizzare i giocatori. Lo reputo molto sveglio”.

Mutu ha detto che Gudmundsson è un grande numero 10, è d’accordo?

“Le potenzialità ci sono. Il ragazzo ha qualità importanti e capacità di risolvere i problemi anche da solo. Tanta roba!”.

Cosa serve per rimanere sempre in alto in classifica?

“Serve programmazione dal punto di vista fisico e il coraggio e la capacità di sfruttare tutta la rosa che si ha a disposizione. Le cinque sostituzioni danno la possibilità di ruotare tanto”.

Quarta può giocare a centrocampo?

“Davanti ai due centrali può essere un’idea interessante”.

20:15 - Alla cerimonia della Hall of Fame della Fiorentina l’ex Viola Adrian Mutu ha parlato ai media presenti (anche in esclusiva a Radio FirenzeViola): “Sono felice di questo premio. Quando ero qui non mi rendevo conto di quello che davo alla società ma prendendo questo premio mi rendo conto qualcosa ho lasciato nel cuore dei fiorentini. È sempre un piacere tornare in questa bellissima città”.

Con Gudmundsson si può tornare a vedere un grande 10?

“L’ho visto contro il Milan e il talento ce l’ha. Deve essere più costante perché portare la numero 10 a Firenze è una grande responsabilità”.

Questa Fiorentina può far sognare i tifosi?

“Dopo l’inizio esistente la squadra ha ottenuto tante vittorie e adesso si merita di stare lassù. Palladino ha avuto bisogno di tempo per conoscere i ragazzi e adesso stano facendo bene. Ho letto che il presidente Commisso porterà anche ulteriori rinforzi a gennaio ed è un bene perché la Fiorentina merita di stare sempre tra le grandi”.

Grande portiere, grande 10 e una grande punta: è una viola simile alla sua?

“Beh sì, essere continui nelle vittorie è la cosa più importante. Quello che stanno facendo ultimamente è bello e adesso conta la continuità. I giocatori in campo devono essere undici leoni”.

Kean la sta stupendo?

“Lo conoscevo e non è una sorpresa. È un giocatore importante ma siamo ancora all’inizio e il campionato è ancora lungo”.

Se la Fiorentina dovesse vincere qualcosa verrà a Firenze a festeggiare?

“Con i tifosi volentieri, io sono fiorentino per scelta e sarei contento se la Fiorentina vincesse”.

Magari un giorno tornerà da allenatore?

“Spero di si, quello è l’obiettivo. Però lasciamo stare queste cose perché Palladino sta andando bene (ride, ndr). Ho visto il tecnico carico e dobbiamo stargli accanto”.

Come commenta l’esonero del suo ex compagno Gilardino?

“Fa parte della vita di un allenatore. Certe volte un episodio così può portare a qualcosa di più. Sono sicuro che analizzerà il suo periodo al Genoa e diventerà più forte in futuro”.



