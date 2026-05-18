Vanoli, trionfo di ieri non cambia niente. CorFio: "Occhio a Glasner"
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Stamani il Corriere Fiorentino si sofferma sulla questione allenatore e scrive che la vittoria contro la Juventus, per quanto bella, non sposta niente sul fronte Paolo Vanoli. Né sulla permanenza, né sull’addio.
Il secondo aspetto riguarda la società, che non comunicherà alcuna decisione prima della fine del campionato - si legge - Una partita aperta insomma, anche se al momento l’ipotesi di un cambio resta la più probabile. Con un occhio a Iraola (ma la concorrenza del Crystal Palace è forte), un altro a Glasner (in uscita proprio dal Palace) ma senza dimenticare Grosso e De Rossi e senza escludere sorprese. Intanto, ieri, Paratici ha messo un punto su se stesso. Scontato, forse, ma decisamente importante.
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