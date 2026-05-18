La moviola del CorSport: "Ombra sulla rete annullata a McKennie"

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Il Corriere dello Sport - Stadio propone la sua moviola di Juventus-Fiorentina. È 6 il voto riservato all’arbitro Massa. Niente rigore sul contatto tra Pongracic e Vlahovic, mentre sono da valutare due cose sulla rete annullata a McKennie: il braccio destro la schiena (punibile, non è spalla vs spalla) c’è ma la spinta su Gosens è leggera e il viola non fa nulla per nasconderla. Quanto il gol negato a Vlahovic, corretta OFR per valutare se il tocco di Pongracic sia deviazio-ne (lo era) o una giocata, visto che era in offside sul tiro di Zegrova. Gol annullato a Piccoli giusto: lancio di Harrison, è oltre McKennie.