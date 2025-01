LA MAN DAL MERCATO - L'ESTERNO DEL PARMA COME ALTERNATIVA A LUIZ HENRIQUE

Fonte: Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 17 agosto scorso, al 22' di Parma-Fiorentina, Dennis Man scrive la prima parola della Serie A 2024/25 con un mancino sul secondo palo che vale l'1-1: è il primo gol del campionato ed è anche la genesi di un'idea di mercato che potrebbe concretizzarsi oggi, a sei mesi dall'incrocio del Tardini. Perché un gol del genere, controllo di suola e sinistro affilato a giro, non sembra nel repertorio della maggior parte dei calciatori offensivi a disposizione di Raffaele Palladino; e perché a quel lampo di metà estate il numero novantotto dei ducali ha fatto seguire altre ottime prestazioni (una su tutte, pochi giorni dopo contro il Milan). In tutto sono 4 reti e 4 assist in 19 gare di campionato: un rendimento che è calato, seguendo l'andamento della squadra di Pecchia, ma numeri offensivi superiori a quelli prodotti dai vari Sottil, Colpani, Kouame e Ikone (sommando tutti loro).

L'interesse

La Fiorentina cerca un profilo che possa sgravare Moise Kean del peso offensivo; un esterno che possa incidere sotto porta, abile nel saltare l'uomo e magari già rodato per la Serie A. Per questo il classe '98 rumeno, protagonista anche in Nazionale nel recente Europeo in Germania - sembra l'ideale. L'oggetto del desiderio di questa prima parte di gennaio, Luiz Henrique, sembra inarrivabile per costi e tempistiche. La Fiorentina sta temporeggiando per capire se la pista che porta all'esterno del Botafogo sia ancora percorribile: i viola aspetteranno ancora qualche giorno, ma nel momento in cui il brasiliano dovesse definitivamente sfumare proveranno ad affondare il colpo per Dennis Man. Nel caso, l’entourage del calciatore ha fatto intendere di essere disponibile a trattare.

La situazione

Da Parma fanno sapere di un'offerta già arrivata a Kyle Krause, proprietario dei ducali dal 2020. Fiorentina come mittente, 12 milioni quanto messo sul banco. Un'offerta che a oggi non basta. Proprio Krause aveva fatto uno dei primi investimenti importanti della sua proprietà con Dennis Man nel gennaio 2021, prelevandolo dall'FCSB per 14 milioni. Per questo i gialloblù ne richiedono almeno 15. Come spesso accade, sarà fondamentale in tutto ciò la volontà di un calciatore che in Emilia guadagna 1,5 milioni netti a stagione.