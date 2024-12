L'ORA DELL'ADDIO, NON SOLO QUARTA: IN DIVERSI PRONTI A SALUTARE PRESTO FIRENZE

FirenzeViola.it

Il mercato di riparazione è ormai alle porte e la Fiorentina, oltre ad assicurarsi qualche rinforzo, si appresta a salutare qualche giocatore che non ha trovato spazio in questi primi sei mesi del nuovo progetto targato Raffaele Palladino. Il primo a salutare sarà sicuramente Lucas Martinez Quarta, ormai ad un passo dal ritorno in patria al River Plate, ma l'argentino non sarà l'unico addio invernale.

BIRAGHI - Con l'arrivo di Palladino, Biraghi sembrava poter rafforzare la propria leadership all'interno del gruppo e in campo. Tuttavia, la situazione è cambiata con l'arrivo di Gosens, che è diventato titolare fisso. Questo ha portato a una rottura con il tecnico. Se Biraghi non ha mai commentato la situazione, è stato Palladino stesso, l'11 dicembre, a spiegare la non convocazione del terzino, attribuendola a una scelta tecnica e sottolineando l'importanza di rispettare tali decisioni. Nel frattempo, l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha alimentato le speculazioni, coinvolgendo anche l'altro assistito Parisi. Da quel momento, Biraghi non è stato più convocato, e un addio a gennaio sembra ormai probabile. Attualmente, ci sono interessi da parte di club come il Napoli, allenato dal suo ex tecnico Conte, e il Fenerbahce. Tuttavia, i tempi e gli accordi di mercato possono essere complessi e non sempre rapidi. È probabile che il divorzio avvenga prima del 3 febbraio.

CHRISTENSEN - La parabola di Oliver Christensen alla Fiorentina è abbastanza inspiegabile. Arrivato un anno e mezzo fa piuttosto a sorpresa per una cifra attorno ai 5 milioni, non è mai riuscito a guadagnarsi spazio da titolare. Christensen è finito per diventare il quarto portiere già in estate, escluso dalle liste di Serie A e Conference e con la sola prospettiva di andarsene a gennaio. Si allena con i compagni in attesa del mercato Gli agenti sono al lavoro da settimane per trovargli una sistemazione il prima possibile ma non è semplice per un giocatore che non scende in campo ormai da quasi un anno. La speranza è quella di poter tornare in Germania, in quella Bundesliga che lo ha visto protagonista prima di Firenze, ma non è da escludere che il il danese debba dover ripartire anche dalla Serie B teutonica.

GLI ALTRI - Per quanto riguarda le altre situazioni, soprattutto quelle legate a Kouame e Ikone, la situazione è simile a quella di quest'estate; la Fiorentina è in attesa dell'offerta giusta per consentire a entrambi di partire. Rimane da vedere se ci saranno club interessati all'esterno francese e all'ex Genoa o meno.