KOUAME, SESTO CAMPIONE PER ITALIANO. ANCHE SESTESE IN FESTA

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Da ieri sera la Fiorentina, oltre a tre campioni d'Europa di cui uno Under 19 (Castrovilli e Belotti con la Nazionale maggiore e Kayode U19) e due campioni d'America (Nico e Quarta che poi sfiorarono la spedizione mondiale), ha anche un campione d'Africa, ossia Christian Kouame. La sua Costa d'Avorio infatti ieri ha vinto la coppa continentale battendo la Nigeria in finale. Una vittoria celebrata subito dalla Fiorentina e da qualche compagno, come Ikoné o Bonaventura che riconosce all'esterno viola: "Hai scritto la storia" o ancora l'ex Saponara che dalla Turchia gli fa le congratulazioni via social.

Fanno festa anche a Sesto Fiorentino, dove dalla Sestese sono già partiti messaggi di congratulazioni in attesa di averlo ospite, per i festeggiamenti: "Intanto gli abbiamo mandato dei messaggi per complimentarci - sottolinea Filippo Giusti dirigente della Sestese calcio che portò Kouamè in Italia insieme al Prato - E' un nostro figlio, avendo mosso le prime gesta di calciatore proprio alla Sestese prima di andare nei professionisti, con la maturazione avvenuta però nella sua esperienza in B al Cittadella prima di Genoa e Fiorentina. Inoltre questa estate è venuto a fare qualche allenamento al Torrini, Siamo insomma veramente felici del suo percorso che lo ha portato a questa prestigiosa vittoria, con la soddisfazione di averla ottenuta nel suo paese. Ora gli auguro di continuare a migliorare visto che fino a 30 anni un attaccante può sempre migliorarsi e di essere protagonista con la maglia viola"

La vittoria che sicuramente darà una spinta in più in termini di entusiasmo anche al giocatore quando rientrerà a Firenze, non prima di giovedì.