Kean di rientro, titolare già ad Atene? Zaniolo out a Napoli tiene vivo il ballottaggio

Poco più di 48 ore al primo round europeo, con la Fiorentina che si accinge a tornare sul luogo del delitto. Giovedì sera i viola saranno di scena ad Atene, di nuovo dopo l’amara finale della scorsa Conference e sempre contro un avversario della Capitale ellenica, a questo giro chiamato Panathinaikos. Una trasferta che verrà ultimata domattina con la seduta di rifinitura, dopo che oggi Raffaele Palladino ha avuto a disposizione praticamente tutto il gruppo ad eccezione di Folorunsho e Colpani, immersi nei rispettivi percorsi di recupero per i propri infortuni.

Chi guida l’attacco? Kean è arruolabile

Senza alcun dubbio, la notizia accolta con maggior favore in casa viola nelle ultime ore riguarda il rientro in gruppo di Moise Kean, tornato ad allenarsi ieri con la squadra dopo aver smaltito definitivamente il trauma cranico patito a Verona. Certamente un sollievo per tutto l’ambiente del Viola Park, pur constatando che l’attaccante arriverà ad Atene con tre soli allenamenti sulle gambe. Comunque pochi, anche per il giocatore probabilmente più prezioso nell’economia della Fiorentina.

Zaniolo salta il Napoli, ad Atene può non risparmiarsi

Da qui può nascere qualche dubbio sull’uomo che vestirà la maglia da titolare nell’attacco di Palladino, con Kean che rimane comunque il favorito per la partenza. Altrimenti, se il tecnico non volesse rischiare il classe 2000 dall’inizio, con Nicolò Zaniolo che non sarà della partita a Napoli causa squalifica, proprio il figliol prodigo potrebbe essere nuovamente la prima punta a sorreggere l’attacco (a meno di ipotesi che vedrebbero entrambi in campo dal 1'). Nonostante non sia piaciuto a molti anche venerdì sera contro il Lecce, la Fiorentina – sia come società che come staff tecnico – si aspetta molto dall’ex Roma, riportato a Firenze proprio per rilanciarsi e aggiungere gol e assist a un reparto che finora attingeva solo dai numeri di Kean. L’allenamento di rifinitura in programma domattina a Bagno a Ripoli aiuterà ancora l’allenatore a prendere una decisione.