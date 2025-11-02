FirenzeViola Il confronto con Pioli e la scelta sull'allenatore. Vanoli in pole, poi Palladino bis: le ipotesi

Il ritiro di stasera, che si protrarrà fino alla partenza per la Germania in vista della terza giornata di Conference League, servirà per capire se Stefano Pioli si sente ancora in grado di risollevare le sorti della Fiorentina. Un confronto sincero ma teso, anche se il tecnico da parte sua non intende fare passi indietro attraverso le dimissioni, che libererebbe di un peso economico importante la Fiorentina (che spinge in tal senso, da qui il clima teso), lasciando che sia la società a decidere il da farsi. Ma saranno le sensazioni di queste ore tra dirigenza e allenatore a far prendere la decisione giusta. La squadra resta in ritiro fino alla partenza per Magonza (se non ci saranno novità prima) ma, se il confronto dovesse dare appunto sensazioni negative sulla capacità del tecnico di andare avanti e sul fatto che manca il collante tra squadra e allenatore, a salire sull’aereo per la Germania potrebbe non essere Pioli.

Vanoli in pole, tutti i papabili

Ma chi potrebbe sostituirlo in caso di addio? Intanto non si esclude a priori che Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, possa essere promosso ad interim per avere più tempo nella scelta (in ballo c’è anche il ruolo di direttore sportivo che sostituisca il dimissionario Pradè), oppure un profilo come Paolo Vanoli che al momento risulta il nome più avanzato - ci sarebbero già stati dei contatti, ma dovrebbe prima rescindere il suo contratto col Torino -. Sembrano invece tolti dalla lista del possibile successore Daniele De Rossi e Thiago Motta per svariati motivi, mentre la società non esclude un ritorno di Raffaele Palladino che conosce bene la piazza e soprattutto la squadra con cui ha fatto bene l'anno passato, chiuso al sesto posto e con la semifinale di Conference League. Altri nomi, come Pecchia, D'aversa e Ballardini, restano più distanti.