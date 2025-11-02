FirenzeViola Galloppa ha il Uefa Pro e può allenare in A: la Viola ci pensa "ad interim"

Daniele Galloppa, attuale tecnico della Fiorentina Primavera e protagonista fin qui di un’ottima stagione che vede la sua formazione al secondo posto in classifica, è una delle possibilità che il club viola potrebbe valutare "ad interim" in caso di esonero di Stefano Pioli. L’ex centrocampista, molto stimato all’interno dell’ambiente viola per il lavoro svolto negli ultimi anni nel settore giovanile, possiede infatti dal 2021 il patentino UEFA Pro, requisito che gli consentirebbe di essere tesserato per allenare in Serie A e nelle competizioni europee.

A Magonza in panchina?

La società, pertanto, potrebbe valutare la possibilità di affidargli temporaneamente la panchina della prima squadra, seguendo un modello simile a quello adottato di recente dalla Juventus con Brambilla (allenatore della formazione Under-23, denominata "Next Gen") subito dopo l’esonero di Tudor e prima della scelta di Spalletti. Galloppa potrebbe dunque guidare la Fiorentina nella sfida di Conference League a Magonza e, qualora non venisse individuato subito un nuovo allenatore, restare anche per la successiva gara di campionato a Genova.