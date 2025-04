FirenzeViola Il cecchino Albert Gudmundsson: sul podio in Serie A per gol in relazione ai tentativi

Piano piano Albert Gudmundsson sta alzando il proprio livello, dopo essere rientrato a tempo di record dall'infortunio al coccige. La qualità dell'islandese può e deve fare la differenza in questo finale di campionato. L'ex Genoa è uno dei giocatori più precisi sotto porta, lo dicono i dati: prendendo in esame gli attaccanti del massimo campionato italiano che finora hanno disputato almeno 500 minuti, l'ex Genoa risulta il terzo più incisivo in fatto di tiri in porta.

Si scrive Gudmundsson, si legge Cecchino.

La percentuale realizzativa in relazione alle conclusioni effettuate è positiva. Nella fattispecie è pari al 27%, il che significa che più di un tiro su quattro realizzato dall'attaccante ventisettenne si trasforma in gol. I 7 gol segnati fin qui sono frutto di soli 22 tentativi, considerando quelli dentro e fuori lo specchio. Hanno fatto meglio Randal Kolo Muani e Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A nonché compagno dello stesso 'Gud' al Genoa.

Il futuro e una decisione unicamente viola.

"L'operazione è in prestito con obbligo o diritto. Tutto è in base a quando esce la sentenza" disse Daniele Pradè a settembre. Il contratto di Gudmundsson parla di diritto, ma era chiaro che la Fiorentina si fosse cautelata attraverso dei gentlemen agreement per non rimanere 'beffata' in caso di conseguenze negative del processo (non ancora chiuso). Sta di fatto che i viola dovranno decidere entro giugno quando scadrà l'accordo col Genoa.