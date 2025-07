Dagli inviati Funaro dopo l'incontro sul Franchi: "Vogliamo Euro '32. Lavoriamo in accordo con la Fiorentina"

Dopo l'incontro a Palazzo Vecchio con la Fiorentina e con la FIGC per valutare la candidatura dello stadio Franchi all'Europeo 2032, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it, aggiornando la situazione e facendo un punto: "Abbiamo avuto questo primo incontro importante, perché noi come Firenze in accordo con la Fiorentina vogliamo candidarci per gli Europei del 2032. Abbiamo affrontato le tematiche generali relative ai requisiti per partecipare, tra stasera e domattina manderemo la lettera d'interesse per essere tra le città scelte, poi vedremo i dettagli tecnici per rientrare. Siamo a buon punto perché abbiamo i lavori in corso e il progetto, per cui ci sono tutti i presupposti per poterci essere. Faremo in modo che la città di Firenze e che il nostro stadio possa avere questo bel risultato".

La candidatura vinta porterebbe altre risorse?

"Per adesso non ne abbiamo notizie, abbiamo solo capito gli elementi per partecipare al prossimo europeo. Stiamo lavorando con le risorse che abbiamo e con il percorso che vogliamo seguire, con l'auspicio di poter lavorare insieme. Vorrei ribadire: c'è l'accordo per far rimanere la Fiorentina a giocare al Franchi durante tutti i lavori allo stadio, è l'impegno che ci siamo presi. Sul cronoprogramma invece aggiorneremo quando avremo concluso le varianti".

Scadenza 2026 per il primo lotto?

"Siamo nella fase di completamento della variante, appena finita daremo conto delle tempistiche".

C'è ottimismo per la partecipazione a Euro2032?

"Ancora è presto, proveremo a far capire come la nostra città abbia già ospitato eventi sportivi importanti. Faremo presente tutta la nostra capacità di reggere eventi del genere".