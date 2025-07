Dagli inviati Ferrari annuncia: "Il playoff di Conference al Mapei Stadium. Sul Franchi..."

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, intercettato a Palazzo Vecchio dopo l'incontro con il Comune di Firenze e la FIGC in merito alla candidatura del Franchi a Euro '32, ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Non è cambiato nulla dal punto di vista della partecipazione della Fiorentina ai lavori, stiamo continuando a lavorare insieme al Comune per preparare i passaggi necessari affinché ci sia la certezza che a Firenze ci sia uno stadio in grado di ospitare le partite dell'Europeo ma anche che possa essere la casa moderna e accogliente per tutti della Fiorentina".

Ci sono novità su dove si giocherà il playoff di Conference League?

"Giocheremo al Mapei Stadium. Vediamo il 4 agosto il sorteggio, non sappiamo se la prima sarà in casa o fuori ma giocheremo lì".