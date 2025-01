GUD E FOLORUNSHO VERSO LA PANCHINA. DAL 1' NUOVA CHANCE PER COLPANI?

FirenzeViola.it

Per la formazione che questa sera affronterà il Monza Raffaele Palladino continua ad avere un paio di dubbi che si trascinerà dietro fino alla riunione tecnica del pomeriggio. Il primo riguarda il nome del centrocampista che dovrà essere il partner di Adli nella classica mediana a due destinata a tornare protagonista dopo lo stravolgimento operato con il Napoli. Il secondo invece è quello legato al trequartista che stazionerà alle spalle di Kean e che sarà attorniato da Colpani a destra (il grande ex della sfida a cui il mister ha chiesto una grande prestazione) e Sottil a sinistra.

La priorità, va da sé, riguarda la zona centrale del campo, visto che Cataldi non ha recuperato dall’infortunio che lo ha riguardato in settimana (affaticamento al retto femorale), Richardson non dà grandi garanzie e che Folorunsho - subito convocato - ha appena due allenamenti coi nuovi compagni: la sensazione è che alla fine, nonostante la tentazione di lanciare dal 1’ il nuovo arrivato, toccherà a Mandragora iniziare la sfida. Meno pensieri invece per ciò che riguarda la trequarti, dove Gudmundsson (che sta bene) è in aperto ballottaggio con Beltran ma parte ad oggi indietro rispetto all’argentino, che pare il favorito a figurare nell’undici titolare.

Per il resto della squadra, specie in difesa, zero dubbi: davanti a De Gea si rivedrà il classico quartetto formato da Dodo e Gosens sulla fasce più Comuzzo e Ranieri coppia centrale. L’obiettivo, tra gli altri, è centrare un clean sheet che in Serie A manca dall’8 dicembre.

MONZA (3-4-2-1): 30 Turati; 4 Izzo, 5 Caldirola, 44 Carboni; 19 Birindelli, 38 Bondo, 42 Bianco, 13 Pereira; 14 Maldini, 47 Mota Carvalho; 11 Djuric.

A disposizione: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 22 Pablo Marì, 12 Sensi, 7 Akpa-Akpro, 52 Postiglione, 27 Valoti, 84 Ciurria, 20 Forson, 55 Martins, 37 Petagna, 24 Maric, 10 Caprari, 80 Vignato.

Allenatore: Bocchetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 8 Mandragora; 23 Colpani, 9 Beltran, 7 Sottil; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 33 Kayode, 65 Parisi, 5 Pongracic, 22 Moreno, 14 Valentini, 90 Folorunsho, 24 Richardson, 11 Ikoné, 99 Kouame, 10 Gudmundsson.

Allenatore: Palladino.