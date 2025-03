FirenzeViola Gudmundsson e una media gol per minuti giocati da far paura: meglio di Moise Kean

Albert Gudmundsson potrebbe finalmente aver ingranato la marcia, almeno è l'augurio vista la stagione travagliata che ha dovuto passare tra infortuni e tempi di recupero prolungati. Sulle sue qualità balistiche ci sono sempre stati pochi dubbi, tuttavia l'ex Genoa ha potuto fare poco quando è stato frenato dai problemi fisici o dagli esperimenti tattici di un allenatore, Raffaele Palladino, alle prese con una squadra nuova e rivoluzionata dal mercato. Ciò nonostante, l'islandese vanta un'invidiabile media gol per minuti giocati.

Gud già meglio di Moise Kean.

Gudmundsson ha giocato 29 partite per un totale di 1065 minuti. La sua media reti per minuti giocati è di uno ogni 133, addirittura meglio di Moise Kean seppure di 2 soli minuti. L'ex Juve, che sta vivendo la sua migliore annata in termini realizzativi, ha segnato un gol ogni 135 minuti. Da una parte Gud ha condensato in "pochi" minuti una media gol superiore al capocannoniere Kean, dall'altra se il classe '97 avesse avuto a disposizione lo stesso minutaggio del centravanti viola non è detto che avrebbe fatto meglio.

Una media superiore a Beltran.

C'è anche da dire che da un trequartista/seconda punta non ci si aspetta un bottino simile a quello di un attaccante che gioca vicino alla porta, motivo per cui è giusto applaudire Gudmundsson. Che tra l'altro ha fatto molto meglio del compagno di reparto Lucas Beltran, capace di segnare un gol ogni 415 minuti. In questo caso il confronto è pure più indicativo visto che parliamo di due giocatori dal ruolo affine. La speranza è che adesso l'uomo dei "ghiacci" abbia incamerato la giusta dose di fiducia per finire la stagione al meglio.