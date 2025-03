FirenzeViola Gosens il leader, ci mette la faccia e si prende la Fiorentina sulle spalle

Ha l'esperienza e le parole giuste per prendersi la squadra sulle spalle. E per fortuna Robin Gosens ha anche i numeri per trascinare la Fiorentina. Come fatto con il Lecce quando ha deciso la gara con un gol, ma anche all'andata degli ottavi di Conference quando, ad Atene sette giorni fa, ha fatto i due assist per la rimonta (pur temporanea) viola.

Ed anche oggi, quando servivano le parole giuste per attutire le critiche ad una squadra lontana parente di quella di ottobre e novembre e stare vicino al tecnico nell'occhio del ciclone e dunque in difficoltà, non ha esitato a metterci la faccia e ad ergersi a leader, ruolo che gli si addice per esperienza appunto e intelligenza: "Sono sempre stato un giocatore che parla molto con la squadra. Se ci sarà l'occasione lo farò anche domani. L'ho fatto anche in settimana. Ho esperienza internazionale e sto cercando di dare una mano a tutti".

Tra poco Gosens taglierà il traguardo delle presenze per essere obbligatoriamente riscattato ma di certo, anche se non scattasse da solo, la Fiorentina un giocatore così non potrebbe lasciarselo scappare, soprattutto per continuare a crescere dopo una stagione al momento molto incerta come obiettivi finali. Domani il destino dà ad una Fiorentina sciupona e irriconoscibile sette giorni prima "una seconda occasione" e Gosens sa e sa trasmetterlo bene che le seconde opportunità vanno sempre colte. Magari con quel pizzico di "leggerezza e positività" (per usare le sue parole) che spinga la Fiorentina a ribaltare la situazione, con l'aiuto del pubblico perché "i tifosi hanno diritto di fischiare ma chi è in difficoltà va aiutato".