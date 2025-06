FirenzeViola Fazzini e gli altri italiani: prende forma un nuovo blocco "violazzurro" di qualità

vedi letture

Era stato uno dei tanti mantra - insieme al ben noto "fast fast fast" - con cui Rocco Commisso si era presentato alla Firenze Viola nell'estate 2019. Il riferimento va al sogno, mai accantonato, di poter avere un giorno una Fiorentina con un forte blocco azzurro a rappresentarla nelle varie Nazionali italiane, dalla maggiore alle varie Under. Un auspicio che, come detto, non è mai venuto meno neanche nelle annate più travagliate della gestione italo-americana (nel 2020/21, forse la peggiore stagione degli ultimi sei anni, erano ben nove gli italiani presenti in rosa ai nastri di partenza) ma che adesso mister Mediacom sogna di coronare non solo aumentando il numero dei tesserati nati del Bel Paese ma, contestualmente, anche il loro tasso tecnico. Che di fatto si ripercuoterà anche sul valore complessivo della Fiorentina.

Il ragionamento sorge spontaneo pensando a Jacopo Fazzini e alle notizie che, da ieri, lo vedono di ora in ora sempre più vicino alla maglia viola. Il classe 2003 - toscano di Massa ma in realtà di origine viareggina - è da anni un punto fermo delle Nazionali giovanili dell'Italia e il suo eventuale arrivo a Firenze andrebbe a completare uno zoccolo duro di azzurri che nel corso di questi anni si è ritagliato il suo spazio sia a Firenze che (in alcuni casi) nel club Italia. Il riferimento va a Comuzzo, Ranieri, Fagioli, Ndour (attualmente, al pari di Bianco, l'ex Kayode e lo stesso Fazzini, convocato in Under-21 per l'Europeo di categoria), Mandragora, Parisi e ovviamente Kean, l'elemento che più di tutti in questi ultimi mesi ha saputo unire al meglio i colori viola e azzurro.

Il tutto senza considerare i tanti baby che o sono emersi lentamente in riva all'Arno (Martinelli e i tanti Primavera che hanno raggiunto la finale scudetto, facendo in alcuni casi anche il proprio esordio tra i professionisti: Harder, Caprini e Rubino) o sono di ritorno a Firenze dopo le rispettive esperienze (più che positive) in B: Fortini, il migliore, è l'esempio più calzante ma di loro hanno fatto parlare anche Lucchesi, Amatucci e Favasuli. Un bel segnale, in vista del futuro, che non potrà non fare felice un altro italiano come Stefano Pioli.