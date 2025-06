FirenzeViola Fazzini e un'attesa che passa in Slovacchia. Bennacer e Zanoli, con Dzeko da annunciare: cosa aspetta la Fiorentina

L’arrivo di Fazzini, l’accelerata su (almeno) un centrocampista e forse anche l’arrivo di un esterno destro, oltre alla più lontana ufficialità di Dzeko. C’è tutto questo nel futuro imminente della Fiorentina, che inaugurerà la settimana prossima un ciclo di operazioni di mercato da concludere sotto la regia di Stefano Pioli, dall’Arabia in costante contatto con i vertici del Viola Park.

Fazzini e l’annuncio legato all’Under 21

La prima mossa che attuerà il club di Commisso sarà rendere ufficiale l’acquisto del fantasista dell’Empoli, per cui sborserà 10 milioni di euro ai cugini azzurri. Il quinquennale che sottoscriverà il classe 2003 non è in discussione, piuttosto legato nelle tempistiche all’Europeo Under 21. L’Italia, in cui Fazzini è protagonista - non banale la sua prova pochi giorni fa contro la Spagna -, sarà di scena domani sera per i quarti di finale con la Germania. Appuntamento che segnerà anche le tappe dell’acquisto del giocatore, poiché in caso di vittoria gli Azzurrini saranno di scena anche mercoledì sera per la semifinale: lunedì i due club viola ed empolesi avrebbero in programma un summit per concludere una volta per tutte la vicenda, ma un eventuale passaggio del turno della Nazionale di Nunziata allungherebbe ulteriormente i tempi di un affare che comunque, è già ufficioso. Non resta che aspettare.

Capitolo regista

Sbrogliata la questione Fazzini, la società viola si getterà a capofitto sul reparto mediano. Non è infatti un mistero che Stefano Pioli abbia chiesto alla sua dirigenza un play di livello, ruolo che alla Fiorentina è anche scoperto numericamente dopo l’addio di Cataldi e Adli. In tal senso arriveranno sviluppi, in un verso o nell’altro, sul conto di Ismael Bennacer. Fu il regista del parmense nello scudetto rossonero, l’Olympique Marsiglia deve decidere cosa farne entro il 24 giugno (giorno di San Giovanni ma anche di scadenza per i riscatti da esercitare) e non pare intenzionato a tenerlo con sé. La Fiorentina in settimana nuova ne discuterà col Milan, conscia del prezzo sopra i 10 milioni e dei circa 4 di stipendio che percepisce il giocatore, su cui però può far leva il pressing di Pioli. La certezza è che qualcosa, in cabina di regia, arriverà.

Dzeko e la fascia destra

Se per Fazzini siamo ai dettagli da chiudere, per Dzeko la situazione è ancora più chiara. È già virtualmente un calciatore della Fiorentina, tanto che nei giorni scorsi ha fatto capolino al Viola Park per concludere la prassi del tesseramento. Che ancora non è arrivato in via ufficiale esclusivamente per motivi burocratici, con la firma del contratto annuale con opzione per un altro anno da parte del bosniaco che arriverà poco prima dell’inizio del ritiro. L’attaccante intanto ha riabbracciato la famiglia e le vacanze, le stesse che si sta godendo Dodo, ancora l’unico esterno destro nella rosa viola. Il futuro del brasiliano è ancora oggetto del mistero, ma a prescindere dalla fine che farà l’ex Shakhtar la società si muoverà comunque per un altro laterale. Non a caso è notizia di stamani l’accelerata per Alessandro Zanoli, ben impiegato quest’anno al Genoa e in odore di nuovo addio al Napoli. La Fiorentina ci ha già fatto un pensiero e ne sta già parlando con la controparte, e anche in questo caso sono attesi aggiornamenti a partire dalla settimana seguente.