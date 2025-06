FirenzeViola Rosa della Fiorentina da sfoltire, tra i rientri c'è posto solo per tre (e uno è già deciso)

La dirigenza viola sta cercando di costruire una Fiorentina forte e fresca, frutto di grande esperienza innestata in un gruppo giovane. Non a caso con Gosens e De Gea è arrivato Dzeko a dare mentalità vincente e appunto esperienza in grandi club e a livello internazionale. La prossima Fiorentina insomma sarà formata da 4-5 giocatori importanti e tanti giovani. Non a caso per l'attacco, dopo il bosniaco, si stanno seguendo diversi giovani, a cominciare dai fratelli Esposito, gli attaccanti Sebastiano (ex Empoli) e Pio (ex Spezia) che stanno disputando il Mondiale per Club con l'Inter.

Rosa da sfoltire

Ma la dirigenza della Fiorentina oltre alle entrate oculate e funzionali al gioco di Pioli deve pensare anche alle uscite perché con i rientri dei tanti prestiti la rosa va decisamente sfoltita, essendo stati riscattati solo Biraghi e Kayode. Da Sottil, Nzola, Ikoné Barak, Brekalo, Infantino, Sabiri fino ai più giovani Fortini, Amatucci, Distefano e tanti altri torneranno tutti al Viola Park in attesa di ricollocazione. Come quelli riscattabili perché prestiti secchi, Christensen (domani finisce il campionato con la Salernitana), Bianco (Monza), Kouame (Empoli, reduce da un infortunio) e Valentini (Verona), così come Lucchesi reduce dal doppio prestito Venezia e Reggiana.

Sperano solo in tre

Di questi l'unica permanenza già annunciata dalla dirigenza che già a gennaio voleva riportarlo a Firenze è quella di Nicolò Fortini dopo la stagione alla Juve Stabia. Degli altri i giovani, come Amatucci, hanno tante richieste. Solo per citarne uno solo Amatucci (che domani giocherà il ritorno dei playout) è richiesto da Palermo, Spezia e Carrarese. I "big" invece sono destinati ad essere ricollocati, anche per proseguire quella rivoluzione iniziata l'estate scorsa e che proseguirà necessariamente anche in questa. Tra tutti dirigenti e Pioli ne hanno identificati solo due da trattenere ala Fiorentina, oltre ovviamente al già citato Fortini. Verrebbe da pensare a Bianco e Valentini, anche se i sondaggi per loro non mancano e per quest'ultimo spinge per trattenerlo il Verona. Nel ritiro se ne saprà di più.