FirenzeViola Dopo Dzeko c'è Fazzini, mentre i viola restano vigili in attacco il futuro di Gud è un mistero

Va in archivio la settimana di Edin Dzeko, giorni utili a perfezionare l’affare con il Fenerbache per consegnare a Pioli un altro attaccante. Il bosniaco si è già visto al Viola Park, adesso riprenderà la vacanze poi sarà tra gli attesi a Bagno a Ripoli quando la nuova Fiorentina si ritroverà per la prima parte del ritiro a partire dal 14 luglio.

Il centrocampista dopo la punta

Ma sono anche i giorni di Jacopo Fazzini, ventiduenne originario di Massa (e simpatizzante viola) che salvo imprevisti vesitrà la maglia viola. L’operazione che Pradè e Goretti hanno architettando con l’Empoli si aggira intorno ai 10 milioni di euro, con il club di Corsi che soltanto qualche mese fa aveva rifiutato un'offerta da Napoli intorno ai 12 milioni di euro. Un altro Under 21, attualmente impegnato all'Europeo, in un centrocampo in cui c'è anche il compagno di nazionale Ndour.

Altri profili offensivi

Intanto gli altri rumors riportano il mirino del mercato della Fiorentina in attacco, dove l’incertezza sul futuro di Kean impone di cautelarsi o quanto meno farsi un’idea delle varie possibilità offensive. E’ da leggersi così il sondaggio per Pio Esposito dell’Inter reduce dall’esperienza allo Spezia, ma pure del fratello Sebastiano reduce dall’annata a Empoli. Due profili diversi da quelli di Dzeko, ma che confermano una Fiorentina più che vigile dalla cintola in su

Intrigo Gudmundsson

Anche perché lo scorrere del tempo non ha intaccato le incognite sul riscatto di Gudmundsson. Intorno all’islandese resiste un silenzio poco incoraggiante, almeno per chi sperasse di rivederlo in viola anche il prossimo anno, senza contare che dietro al Genoa non mancherebbero nuove pretendenti come Roma, Bologna e chissà chi altri. La vicenda è ormai nota, molto meno come andrà a finire seppure gli indizi facciano presumere una separazione che imporrebbe comunque alla Fiorentina di cercare un’alternativa altrettanto importante sulla trequarti.