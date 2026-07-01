FirenzeViola I nuovi gioielli della Primavera: la Fiorentina spinge la linea verde con i colpi del 2010

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Dal centrale Beldenti al centravanti Egharevba, fino alla promozione di Croci: ecco i volti nuovi scelti dal club per rivoluzionare l'Under-20.

Un mese fa alzava al cielo uno storico scudetto. Oggi, invece, è già pronta a cambiare profondamente pelle e ad abbassare radicalmente la sua media età. La Fiorentina Primavera si prepara a una vera e propria rivoluzione, inevitabile solo in parte per i limiti d'età ma soprattutto figlia della volontà del club di accelerare il percorso dei talenti migliori verso il calcio dei grandi. L'obiettivo del settore giovanile viola è chiaro: abbassare sempre di più l'età della formazione Under-20, dando spazio ai profili più promettenti già con uno o due anni di anticipo. La scrematura riguarderà innanzitutto i dieci classe 2006 che, dopo essere stati protagonisti del tricolore conquistato un mese fa, lasceranno la categoria: Riccardo Braschi, Eddy Kouadio, Luis Balbo (che potrebbe restare in prima squadra), Giorgio Puzzoli, Pietro Leonardelli, Edoardo Sadotti, Niccolò Trapani, Lapo Deli, Gabriele Conti e Gabriele Bertolini.

I 2010 al comando della Primavera

Un ricambio inevitabile, che però sarà accompagnato dall'inserimento di diversi elementi sotto età. Tra questi spiccano soprattutto una serie di classe 2010 sui quali la Fiorentina ripone grandi aspettative e con i quali il club conta di abbassare fortemente la media età, pur cercando di mantenere alto il livello complessivo della rosa: la promozione del fantasista Federico Croci, protagonista assoluto nell'ultima stagione tra Under-16 e Under-17 e campione d'Europa con l'Italia Under-17, l'innesto del difensore Dennis Beldenti, centrale dell'Union Brescia per il quale i viola sono pronti a investire un milione di euro più bonus (per il centrale l'affare è ormai ai dettagli, dopo aver superato la concorrenza di Como e Inter, e l'annuncio ufficiale arriverà a giorni) e l'acquisto del nuovo arrivato Fortune Egharevba, centravanti arrivato dall'Hellas Verona che solo pochi mesi fa aveva firmato con gli scaligeri il suo primo contratto da professionista.

Un organigramma tutto da definire

Questi tre talenti, tutti italiani peraltro, non saranno però gli unici volti nuovi, visto che nei piani del club sono destinati al salto in Primavera anche il difensore rumeno classe 2009 Robert Corduneanu e il centrocampista 2010 Lorenzo Bernamonte, entrambi considerati pronti per misurarsi con una categoria superiore. Di tutto questo la Fiorentina parlerà più approfonditamente nel corso di questa settimana, quando verrà definito anche l'organigramma delle panchine del settore giovanile: per la Primavera resta viva la candidatura di Manuel Pasqual che peraltro ieri attraverso i suoi social ha "salutato" (anche un po' a sorpresa) il gruppo 2010 della Nazionale azzurra che ha avuto modo di allenare nell'ultima stagione.