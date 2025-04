FirenzeViola Franchi fortino ma con 5 trasferte su 8 alla Fiorentina ora serve la spinta lontano da Firenze

La Fiorentina ha costruito gran parte della sua posizione in classifica grazie alle vittorie al Franchi dove, a parte qualche passo falso, ha ottenuto 33 dei 51 punti. Lo stadio, pur con la capienza ridotta, è diventato dunque un punto di forza della squadra, un autentico dodicesimo uomo, con i singoli giocatori che spesso incitano il pubblico per caricarsi e poi vanno sotto la curva a condividere la gioia per le vittorie, soprattutto quelle spettacolari contro le big battute con personalità, ma anche per applaudire i tifosi più caldi per esserci comunque stati. Sempre.

Facendo i conti si vede però che in trasferta la Fiorentina ha raccolto solo 18 punti in 14 gare, avendone giocate due in meno di quelle in casa. Bello comunque il filotto dei 4 successi consecutivi con Lecce, Genoa, Torino e Como ma anche il buon punto sul campo della Juventuus e la quasi sorprendente vittoria in casa della Lazio. Per il resto 1 punto all'esordio a Parma e ad Empoli alla sesta giornata quando la Fiorentina ha iniziato ad essere squadra e da lì in poi è arrivato il filotto vincente. Tre punti persi invece a Bergamo, Bologna, inaspettatamente a Monza e Verona, oltre che a San Siro con l'Inter e al Maradona con il Napoli, unica big alla quale la squadra di Palladino ha concesso complessivamente 6 punti tra andata e ritorno.

Ora però è il momento di cambiare marcia e riprendere a vincere anche lontano da casa, perché in calendario (parliamo solo di serie A) restano da giocare 5 trasferte e 3 gare casalinghe. La prima è proprio sabato a San Siro con il Milan. Dopo il Parma in casa, a Pasquetta sarà la volta di Cagliari, poi a inizio maggio (dopo il derby con l'Empoli al Franchi il 27 aprile) saranno due le trasferte consecutive: all'Olimpico con una delle dirette avversarie, la Roma, e al Penzo con il Venezia. Dopo il Bologna al Franchi, gran chiusura ad Udine con i friulani che all'andata violarono lo stadio viola.