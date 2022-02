FOTO-VIDEO FV, TIFOSI A PERETOLA PER FESTEGGIARE I VIOLA: "SIAMO CON VOI"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL CT DELLA POLONIA A FIRENZE PER I DUE VIOLA Czesław Michniewicz, neo ct della Polonia dopo le dimissioni burrascose di Sousa che ha lasciato la Nazionale per il Brasile, nei giorni scorsi è stato in Italia dove ha incontrato alcuni giocatori polacchi che giocano in serie A. In alcuni casi ci sono anche le foto... Czesław Michniewicz, neo ct della Polonia dopo le dimissioni burrascose di Sousa che ha lasciato la Nazionale per il Brasile, nei giorni scorsi è stato in Italia dove ha incontrato alcuni giocatori polacchi che giocano in serie A. In alcuni casi ci sono anche le foto... NOTIZIE DI FV IN EXTREMIS È IL TOP: CASTIGATO GASP ORA TOCCA A LUI Quando ti fai le sceneggiature delle partite contro le squadre che ti stanno più antipatiche, ci metti sempre un pizzico di ingiustizia, un pizzico di botta di…fortuna, un pizzico di beffa all’ultimo istante e te la godi quando questo avviene soprattutto... Quando ti fai le sceneggiature delle partite contro le squadre che ti stanno più antipatiche, ci metti sempre un pizzico di ingiustizia, un pizzico di botta di…fortuna, un pizzico di beffa all’ultimo istante e te la godi quando questo avviene soprattutto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 febbraio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi