Il tributo a Joe Barone e Rocco Commisso nella celebrazione al Franchi

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Nel corso della festa organizzata per il Centenario della Fiorentina al Franchi, c'è stato un tributo per Joe Barone e Rocco Commisso, due persone che hanno fatto la storia recente del club e che purtroppo non ci sono più. L'omaggio al proprietario e al direttore generale è stato accompagnato dagli applausi dei tifosi ancora presenti allo stadio nonostante la malinconia di una serata arrivata dopo il 3-0 subito in casa dal Frosinone dalla prima squadra maschile.