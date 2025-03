FirenzeViola Forti con le forti, deboli con le deboli: ora i punti con le 'piccole' per sognare in grande

La Fiorentina ha disinnescato un'altra big del campionato italiano come l'Atalanta, arricchendo la bacheca delle nobili polverizzate. Sono 21 i punti portati a casa contro le grandi, così come è la terza stagione da dieci anni a questa parte in cui i viola superano i 50 punti alla trentesima giornata. La prima è stata la 2015-16, la seconda la 2016-17. E banalmente la squadra di Palladino vanta 5 punti in più rispetto alla passata stagione, alla medesima giornata.

Le piccole annullano le grandi.

Questo non toglie che la Fiorentina sia ugualmente settima a pari merito con la Lazio, che stasera giocherà contro il Torino avendo, quindi, la possibilità di allungare sui viola rispedendoli all'ottavo posto. E soprattutto non toglie che i tracolli con le squadre di medio-bassa classifica, cioè quelle che la Fiorentina avrebbe dovuto battere teoricamente con più facilità, sono costate più o meno la stessa quantità di punti che i gigliati hanno ottenuto con le grandi: 20.

Una tendenza da invertire per l'Europa.

In pratica la squadra viola ha trionfato solo 8 volte su 17 quando si è misurata con le avversarie che occupano la parte destra della classifica. E in questa classifica non rientra il Bologna, con cui comunque Ranieri e compagni non hanno (ancora) vinto. Palladino lo sa: "Ho chiesto ai ragazzi di avere lo stesso spirito anche con le squadre meno blasonate". Anche perché per fare meglio della passata stagione, l'obiettivo non può che essere l'Europa League.