Fiorentina-Parma, totoformazione: Vanoli torna a quattro dietro, ballottaggio in mezzo

Dopo due sconfitte cocenti dal sapore diverso (quella in Conference indolore dal punto di vista del risultato, ma della stessa delusione vista lunedì sera a Udine), la Fiorentina ha la ghiotta occasione di rifarsi e di rosicchiare preziosi punti salvezza a Lecce e Cremonese, sfidanti contro al Via del Mare. Per far ciò, però, ai viola tocchi battere il Parma al Franchi, fischio d’inizio fissato per le ore 15.

Paolo Vanoli cercherà di farlo con una formazione praticamente già fatta, con i suoi uomini migliori, costellata da forse un solo dubbio. Riguarda una delle due mezzali - perché il modulo, dopo l’ennesimo disastro con la difesa a tre contro l’Udinese, sarà di nuovo con la difesa a quattro -, dove Brescianini e Ndour sgomitano per una maglia da titolare. Il vantaggio, secondo buona parte della stampa, propende sul primo. Per il resto, poco da aggiungere a un undici che è già composto: De Gea, nonostante qualche assenza in settimana per motivi familiari, sarà regolarmente tra i pali, mentre sulle fasce ci saranno il rientrante Dodo e Gosens, che fa le veci di Parisi vista la sua squalifica. Fagioli in cabina di regia, Mandragora il primo interno di centrocampo, Harrison e Gudmundsson nelle vesti di esterni/fantasisti. Piccoli da centravanti, visto il quasi certo forfait di Kean.

Ecco la probabile formazione della Fiorentina, secondo le principali testate nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

La Repubblica (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.