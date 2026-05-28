Angeloni: "Dedico lo Scudetto a Commisso. Con Galloppa si chiude un ciclo"

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Al termine della partita che ha garantito lo Scudetto del campionato Primavera alla Fiorentina a 43 anni di distanza dall'ultima volta, il responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni ha celebrato la vittoria a Sportitalia: "Siamo veramente felici. Voglio dedicare questa vittoria al presidente e alla sua famiglia, a Caterina. Il presidente sarà felice da lassù, noi siamo felici di lavorare per questo progetto. Siamo veramente contenti anche per questi ragazzi. Galloppa? La tensione c'è sempre anche perché si è chiuso un ciclo con Daniele, un ragazzo che è cresciuto con noi e che negli ultimi tre anni ha fatto un grande lavoro. Sono andati tanti ragazzi in prima squadra ed è la vittoria più importante per il settore giovanile. Per questo ringraziamo la prima squadra, mister Vanoli ma anche il direttore Paratici. Daniele è forte, una persona perbene, lo ha dimostrato commuovendosi ieri. Gli auguriamo il meglio per una carriera radiosa".

Il sostituto di Galloppa?

"Avremo tempo di parlare anche con il direttore. Dobbiamo aprire un nuovo ciclo, con calma faremo le valutazioni ora ci godiamo questa serata perché sono stati giorni tesi".