Galloppa: "Ciò che ho dentro non si spiega. Volevamo fare la storia, ci siamo riusciti"

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Dopo la vittoria del campionato Primavera, l'allenatore della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato a Sportitalia: "Sono felicissimo e orgoglioso di questo gruppo. Grazie a tutto lo staff e ai ragazzi che si meritano questa gioia che abbiamo sfiorato l'anno scorso. Non si può spiegare quello che ho dentro, è stata una giornata lunga e la partita l'ho vissuta in trance. La Fiorentina si merita tutto questo. Tutta la gente che è venuta a vederci... Non potevamo chiedere di meglio. In partita c'era un po' di tensione ma poi siamo esplosi ed è meraviglioso. Volevamo fare la storia e ci siamo riusciti".

Il futuro?

"Non lo so, questa finale l'ho vissuta come una chiusura di un ciclo e non l'ho vissuta bene. Ero concentrato sulla partita, non ho deciso ancora nulla. Sono stato un privilegiato a lavorare per questa maglia".