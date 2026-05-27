FirenzeViola Zero trofei e mai in Champions: negli ultimi 16 anni la Fiorentina resta l'unica big rimasta a secco

vedi letture

C’è chi nel frattempo ha alzato coppe, chi si è preso la Champions e chi, partendo quasi dal nulla, è riuscito a costruirsi un futuro da grande. E poi c’è la Fiorentina, rimasta ancora una volta a guardare. Con l’amaro in bocca di chi, negli ultimi sedici anni, ha visto sfilare davanti a sé vecchie potenze e nuove favole del calcio italiano senza mai riuscire davvero a salire sul treno giusto. L’ultima a entrare nel club delle vincenti è stato un anno fa il Bologna, capace di conquistare la Coppa Italia dopo aver centrato dodici mesi prima la qualificazione in Champions, mentre il Como di Fabregas in questa stagione ha sorpreso tutti chiudendo addirittura al quarto posto. Prima ancora era toccato all’Atalanta, arrivata fino al trionfo in Europa League. A Firenze, invece, restano soltanto i rimpianti: tre finali perse, nessun trofeo dal 2001 e il sesto posto come miglior risultato dell’era Commisso.

Una statistica inquietante

Il successo rossoblù e l’exploit del Como - avvenuti a dodici mesi di distanza - certificano infatti un altro dato che pesa come un macigno sulla storia recente viola. Dal 2010, anno dell’ultima partecipazione della Fiorentina in Champions, quasi tutte le squadre stabilmente presenti nelle prime posizioni del campionato sono riuscite almeno una volta sia a qualificarsi alla massima competizione europea sia a vincere un trofeo. L’unica eccezione è appunto il Como, che pur non avendo vinto nulla (d'altra parte, era in Serie B fino a due anni fa...) però ha appena centrato una storica qualificazione europea destinata a cambiare prospettive e ambizioni del club. La Fiorentina, invece, è rimasta inchiodata al palo. Negli ultimi nove anni di gestione Della Valle e nelle prime sette stagioni targate Commisso hanno prodotto qualche cavalcata emozionante, alcune notti europee indimenticabili e tre finali consecutive, ma nessun vero salto di qualità.

La classifica dei traguardi

Basta guardare i numeri per capire la distanza accumulata. La Juventus guida questa speciale graduatoria con 12 partecipazioni in Champions e 20 trofei conquistati negli ultimi sedici anni, davanti all’Inter (10 volte in Champions e 12 coppe), il Napoli (11 stagioni in Champions e 7 trofei), alla Roma (che quest'anno dopo una lunga attesa è tornata in Champions), all’Atalanta e al Bologna. Tutte società che, in modi diversi, hanno saputo lasciare un segno. La Fiorentina invece resta ferma a quota zero: zero trofei e zero partecipazioni in Champions dal 2010 a oggi. Un dato freddo, impietoso, ma che racconta meglio di qualsiasi parola quanto il club viola sia rimasto indietro rispetto alle altre realtà del calcio italiano.