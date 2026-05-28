Dagli inviati Che gioia al Viola Park per lo Scudetto Primavera. Giocatori e tifosi festeggiano

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Grande gioia al Viola Park per la vittoria dello Scudetto Primavera da parte della Fiorentina allenata da Galloppa. Il 2-1 sul Parma vale il titolo del campionato dopo una partita tosta, sbloccata solo negli ultimi minuti. Al fischio finale è esplosa la gioia della panchina e dei calciatori viola che tra lacrime e cori hanno anche cantato insieme agli oltre 2mila tifosi accorsi per godersi la partita nel centro sportivo di Bagno a Ripoli. Ecco le immagini di Firenzeviola.it poco dopo la fine del match: