Fiorentina, inizia un mese verità. Cinque sfide in trenta giorni per scacciare dubbi e preoccupazioni

Inizia il momento verità per la Fiorentina. In un mese la squadra viola si gioca già una parte della sua credibilità e delle sue ambizioni. Certo, siamo agli inizi e il cammino della stagione passata ci insegna che anche una partenza in sordina non deve allarmare eccessivamente. Però è già tempo di cambiare passo. E quella di domenica con il Como può e deve essere la gara della svolta: una vittoria può far tornare un po' di luce e di convinzione in tutto l'ambiente, potrebbe essere la partita da cui prendere slancio, come avvenne l'anno scorso in occasione del successo casalingo con la Lazio. E' evidente che dovranno esserci alcuni passi avanti sotto il profilo del gioco, magari frutto anche di scelte nette da parte di Pioli (vedi l'inserimento di Nicolussi Caviglia e del frizzante Fazzini dal primo minuto). Ma non è detto che per forza in questa partita contro il Como debba esserci una manovra scintillante da parte dei viola. Come sostenuto da un grande maestro della tattica come Adriano Bacconi oggi a radio Firenzeviola "il Como che è così propositivo potrebbe anche far bene alla Fiorentina. Ogni squadra - dice - ha le sue debolezze ed è una gara in cui la Fiorentina può fare più… strategia che sviluppo di gioco. Può attendere e fare magari una partita più sporca, innervosendo l'avversario e sfruttando la maggiore esperienza". Insomma, aspettare e magari sfruttare gli spazi nell'attacco alla profondità che sono particolarmente vantaggiosi per Kean. In questo momento oltretutto per la Fiorentina contano la sostanza e la concretezza. Concentrazione e intensità dal primo minuto. Per poi ripartire con più certezze e maggior serenità. E nella speranza che poi la squadra possa farci emozionare.

Un mese decisivo - Cinque partite tutte di grande valore si giocheranno in un mese, a partire dalla sfida con il Como. Il 28 settembre torna dopo 34 anni il derby con il Pisa in trasferta e sarà uno di quegli incontri in cui il clima sarà elettrico. Il due ottobre sarà la volta della Conference contro il Sigma Olomouc a Firenze quindi il cinque sempre a Firenze la partita contro la Roma che servirà per misurare ulteriormente le ambizioni europee della Fiorentina. Dopo la sosta per le nazionali, alla ripresa del campionato ecco subito la sfida a San Siro contro il Milan di Allegri. Insomma in campionato la squadra viola dovrà andare a tavoletta, affrontando impegni delicati. E' il momento verità, si diceva, ma anche quello del possibile decollo.