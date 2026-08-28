La Fiorentina al lavoro con lo United per trovare la formula di Zirkzee
Oggi può essere la giornata di Joshua Zirkzee. I procuratori del ragazzo sono attesi in Italia per definire i termini dell’operazione e in particolare la formula. La Fiorentina predilige il prestito con diritto di riscatto, mentre il Manchester United l’obbligo. Si potrebbe trovare l’intesa a metà strada, ossia inserendo delle condizioni al raggiungimento delle quali il diritto si trasformi in obbligo. Si lavora al prestito a 5 milioni con opzione vicina ai 25.
Zirkzee vuole la Fiorentina
Nel frattempo il giocatore ha già dato la sua apertura totale all’operazione e, anzi, starebbe spingendo per trasferirsi a Firenze. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’intesa definitiva. Non è da escludere che i Red Devils partecipino, nel caso, all’ingaggio dell’ex Bologna che allo stato attuale percepisce 3,5 milioni di euro netti più bonus. La situazione è in divenire ma ben intavolata: possibili sviluppi a stretto giro di posta.
Kean aspetta Zirkzee
Nel frattempo Moise Kean aspetta di poter partire per Como. L’attaccante è pronto per sostenere le visite mediche coi lariani, che lo preleveranno in prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto. 25, più altri 5 di bonus. Ma finché la Fiorentina non troverà la quadra per Zirkzee non si potrà sbloccare la cessione del centravanti viola al Como. Deve quindi innescarsi l'effetto domino. Bisognerà fare in fretta: i tempi sono stretti.
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