Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali: Gudmundsson e Comuzzo in panchina

Fiorentina-Como è la partita che apre la domenica di Serie A con la partita in programma all'Artemio Franchi di Firenze alle ore 12:30. Una partita molto importante per le due squadre che vorrebbero i 3 punti per inseguire i rispettivi obiettivi: la squadra di Palladino per restare attaccata al treno che porta all'Europa, quella di Fabregas invece per mettere in cascina punti fondamentali per la salvezza, obiettivo complicatosi dopo gli ultimi risultati. Palladino sceglie di far partire ancora una volta Gudmundsson dalla panchina e punta su Zaniolo e Beltran con Fagioli e Folorunsho a completare il reparto in attacco. In difesa nonostante il rientro dalla squalifica di Comuzzo giocherà ancora una volta il duo Pongracic-Ranieri.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, L.Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi; Zaniolo, Fagioli, Folorunsho; Beltran. Allenatore Palladino.

A disposizione: Caprini, Colpani, Comuzzo, Gudmundsson, Martinelli, Pablo Marì, Moreno, Ndour, Parisi, Richardson, Terracciano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Diao. Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Reina, Kempf, Iovine, Cutrone, Douvikas, Jack, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Lesjak.