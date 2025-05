Live Fiorentina-Bologna 1-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

vedi letture

20' - Giallo per Ranieri che entra in ritardo su Ndoye, scappato ancora una volta a Parisi sulla sinistra.

19' - Ndoye è una furia, supera sia Parisi che Gosens e arriva al limite dell'area calciando con il mancino, per fortuna in curva. Ma l'ex Basilea è una spina nel fianco per la difesa viola.

16' - Kean sbroglia la situazione sul calcio d'angolo.

15' - Il Bologna reagisce subito con Ndoye che si libera sul sinistro, calcia e trova l'opposizione di De Gea in corner.

13' - Alla prima vera occasione, la Fiorentina passa in vantaggio! Parisi si fa trovare bene tra le linee, arriva al limite dell'area e calcia con il mancino: il pallone viene deviato nettamente da Lucumì che mette fuori causa Skorupski. Esultanza sotto la curva per l'esterno viola che sblocca la gara!

13' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA PARISI CON UNA DEVIAZIONE!

10' - Dopo un corner di Mandragora che mette in difficoltà Skorupski, sul ribaltamento di fronte Ndoye libera Castro in area: l'argentino prende la mira dal limite e calcia con il destro, sparando per fortuna fuori. Brivido per la Fiorentina.

7' - Gioca meglio il Bologna che crea un'altra occasione, stavolta spenta sul nascere da Ranieri.

5' - Dopo un corner con nulla di fatto, Freuler ci prova da lontano ma calcia fuori.

5' - Grande occasione per il Bologna! Dopo il lungo possesso palla rossoblu, Ndoye sulla destra salta Parisi e crossa basso. Castro si avventa sul pallone ma Comuzzo lo anticipa e salva la Fiorentina. Poi Miranda tira malamente e la palla finisce in corner.

4' - Ritmi blandi in questo inizio di partita al Franchi. La Fiorentina aspetta il Bologna che da parte sua non insiste con l'azione offensiva.

1' - Subito pericoloso il Bologna con Castro che per poco non sfugge a Comuzzo in area. Il difensore viola è bravo a recuperare e rinviare con l'aiuto di Ranieri.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi con la nuova maglia viola a strisce bianche. In bianco invece il Bologna.

Il campionato è agli sgoccioli e stasera si tratta forse dell'ultima chance di una qualificazione in Europa la prossima stagione per la Fiorentina. Al Franchi arriva il Bologna allenato da Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia mercoledì scorso e lanciato in zona Champions con l'ex allenatore viola atteso da un ritorno nello stadio che lo ha visto protagonista per tre anni. Le emozioni non mancheranno e Firenzeviola.it ve le racconterà in diretta come di consueto: restate con noi! Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (4-5-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, L.Ranieri, Parisi; Dodo, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Kean. Allenatore: Palladino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Lucumì, Miranda; Freuler, Fabbian; Ferguson, Cambiaghi, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano