FirenzeViola Fascia destra scoperta senza Dodo: le possibili soluzioni di Palladino per sostituire il brasiliano

vedi letture

Operato d'urgenza, con un intervento perfettamente riuscito (QUI il report medico), di appendicite ieri, Dodo sarà sicuramente assente per il match di campionato in programma domani contro l'Empoli e per la gara di andata delle semifinali di Conference League contro il Real Betis. I tempi di recupero precisi saranno noti solo nei prossimi giorni, intanto però il tecnico campano, visto che con la partenza a gennaio di Kayode Dodo è rimasto senza un sostituto di ruolo, dovrà studiare come rimpiazzare al meglio l'esterno brasiliano sulla corsia destra. Due le soluzioni possibili: adattare uno tra Folorunsho, Moreno e Parisi da esterno destro a tutta fascia oppure cambiare modulo e tornare alla difesa a quattro. Una soluzione che permetterebbe a giocatori come lo stesso Moreno e Comuzzo di essere più a loro agio nel sostituire il brasiliano.

Chi sulla fascia nel 3-5-2? Da Folorunsho a Parisi passando per Moreno

La prima opzione, forse anche la più probabile visto il nuovo equilibrio trovato da Palladino con il 3-5-2, porta all'adattamento sulla fascia destra di uno tra Folorunsho, Moreno e Parisi, tutti giocatori che per caratteristiche non si trovano nella loro comfort zone in quella parte di campo. La soluzione maggiormente quotata porta a Michael Folorunsho. Arrivato come sostituto di Bove, l'ex Verona dopo l'infortunio alla coscia e il cambio di modulo operato dall'ex allenatore del Monza è diventato il jolly di Palladino. Il tecnico campano infatti, soprattutto a causa dell'infortunio di Gosens, nelle ultime uscite ha schierato spesso il classe 1998 sulla corsia di sinistra per dare il cambio a Parisi. A destra invece Folorunsho ha giocato solamente nel secondo tempo del match di andata contro il Celje e per tutti i 90 minuti (erano squalificati sia Dodo che Moreno) della sfida di ritorno.

Più difficili le opzioni Parisi e Moreno. Il primo, provato da Italiano a destra la scorsa stagione a causa delle contemporanee assenze per infortunio di Kayode e Dodo, ha dimostrato di essere in difficoltà a giocare a piede invertito. Oltre a questo l'ex Empoli potrebbe anche giocare titolare a sinistra facendo rifiatare Gosens, appena tornato dall'infortunio al piatto tibiale e senza i 90 minuti nelle gambe, in vista della gara di Siviglia in programma giovedì prossimo. L'argentino invece, destro naturale, nella partita di andata in Slovenia contro il Celje ha dimostrato di avere maggiori difficoltà a livello fisico nel dover gestire tutta la fascia. Tanto che dopo i primi 45 minuti in cui Folorunsho agiva a sinistra e lui a destra, Palladino ha deciso di sostituirlo inserendo Parisi sulla corsia mancina e spostando l'ex Napoli al suo posto.

Ritorno alla difesa a 4

L'altra ipotesi sulla scrivania del tecnico campano prevederebbe un ritorno alla difesa a 4. Un 4-2-3-1 o 4-3-3, tutto da disegnare anche in avanti vista l'ormai certa assenza di Kean, con uno tra Moreno e Comuzzo nel ruolo di terzino destro. Affidandosi all'ex Belgrano o al classe 2005 Palladino potrebbe cambiare facilmente vestito tattico alla sua squadra durante il corso della gara. In base a scalate e scivolamenti laterali infatti la retroguardia gigliata passerebbe velocemente da 3 a 4 e viceversa tra fase di possesso e di non possesso. Se magari all'inizio i giocatori potrebbero avere maggiori difficoltà a riprendere confidenza con certi meccanismi, il punto a favore di questa soluzione sarebbe quello di non mettere nessun giocatore fuori ruolo. Comuzzo e Moreno infatti hanno le caratteristiche per giocare da terzi difesa e all'occorrenza da terzini destri. Questa soluzione, fattibile contro l'Empoli, sarebbe forse più complicata da attuare in Conference League contro il Real Betis vista l'assenza di Pablo Marì, fuori dalla lista Uefa. Oggi l'ultimo allenamento al Viola Park prima del derby dell'Arno. Non ci resta che aspettare domani le formazioni ufficiali per scoprire quale delle opzioni avrà scelto Palladino.