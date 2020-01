EX ATTACCANTI A FV, TRIDENTE POSSIBILE MA SERVE SACRIFICIO

Tridente sì, tridente no. È questo uno dei grandi dubbi della vigilia per Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, in vista della gara contro il Genoa. Lui stesso non ha escluso questa possibilità nella conferenza stampa di quest'oggi: "A me piace un calcio propositivo, nel quale tutti gli interpreti stiano bene. In passato ho giocato con Dybala-Vazquez-Belotti, questa volta possiamo anche tentare il tridente Chiesa-Cutrone-Vlahovic". FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva alcuni ex attaccanti della Fiorentina per approfondire l'argomento.

Giacomo Banchelli: "Iachini ha detto che potrebbe essere una soluzione e lui vede i giocatori tutti i giorni quindi... Cutrone è una prima punta, Vlahovic pure, Chiesa svaria e può fare qualsiasi ruolo davanti. Ha paragonato Vazquez-Belotti-Dybala a questi tre, ma forse stiamo correndo un po' troppo e poi due di questi (Vazquez e Dybala, ndr) potevano tranquillamente fare i trequartisti. La vedo dura con 3 giocatori offensivi anche se tutto dipende dalla fase difensiva. In ogni caso c'è da fidarsi di Iachini".

Claudio Desolati: "Cutrone e Vlahovic sono due attaccanti puri, Chiesa no quindi per me sarebbe più un attacco a due. Il classe '97 è un'ala tornante come si diceva una volta che dà il massimo negli spazi, davanti è chiuso e non gli arrivano tante palle. Non capisco perché ha faticato invece Vlahovic nel trovare spazi: è una punta vera, ha fisico, ha dimostrato di essere all'altezza. Per me possono tranquillamente giocare insieme".

Luis Oliveira: "La cosa più importante sono i propri giocatori perché si può giocare con il 4-4-2 o con il 4-5-1 se hai l'intelligenza di rientrare più velocemente diventa più semplice. La Fiorentina deve continuare come sta facendo adesso, Iachini ha dato nuova vita a questa squadra. Ha ragione a giocare così, ma Vlahovic e Cutrone, due punte pure, dovranno sacrificarsi, mentre Chiesa può tranquillamente fare tutta la fascia".

Ezio Sella: "Potrebbe essere possibile anche se è chiaro che i tre nella fase offensiva renderebbero la squadra più propositiva, ma poi devono fare anche la fase difensiva. Se danno la disponibilità a sacrificarsi non ci sono problemi... Sono giocatori che possono farla. Mi ricordo sempre il tridente Del Piero-Ravanelli-Vialli che era molto bravo in entrambe le fasi. Con la giusta mentalità tutto è possibile".