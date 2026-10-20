FirenzeViola Fiorentina-Como, spariti audio e immagini degli episodi Var: i viola continuano a chiedere risposte

Non è ancora finita Fiorentina-Como: il club viola continua a chiedere spiegazioni alla Lega, che non ha ancora risposto sugli episodi Var

A due giorni di distanza dagli eventi, la Fiorentina continua a non ricevere spiegazioni sugli episodi arbitrali più discussi del match contro il Como. Da ieri infatti il club viola si è mosso direttamente con la Lega Calcio Serie A per avere delucidazioni in merito alle due immagini che hanno più di tutte segnato la partita: la rete del momentano 0-1 firmata da Liberali dopo un vistoso fallo non fischiato ai danni di Pedro Goncalves, su contatto con Milla, e il gol del possibile 2-2 annullato a Pongracic per fuorigioco.

La situazione con la Lega

Al momento, come raccolto da FirenzeViola.it, la Fiorentina non ha ottenuto risposte da parte della Lega, nonostante la società viola avesse chiesto sia l'audio della sala VAR che un'immagine che mostrasse nitidamente il fuorigioco di Pongracic nel suo secondo gol. Invece, ora come ora, dalle parti del Viola Park non è arrivata alcuna risposta in merito al fermo-immagine sul gol del centrale croato e l'audio della sala di Lissone risulterebbe addirittura non rintracciabile. Una serie di vicende che continua a far discuetere, mentre la Fiorentina continuerà a cercare nelle sedi più opportune spiegazioni relative ai due episodi in questione.