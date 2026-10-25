FirenzeViola Totoformazione, quotidiani tutti d'accordo. Solo uno punta su Dodo

A poche ore dalla partita che metterà l'Inter di fronte alla Fiorentina, sembrano veramente pochi i dubbi di formazione di Paolo Vanoli che dovrebbe affidarsi agli undici visti in campo dall'inizio contro il Como. Perché complici le assenze di Atta e Ranieri sono abbastanza forzate le scelte in difesa, anche se l'unico giocatore che potrebbe avere una chance di scalzare i titolari è Dodo sulla destra.

L'ipotesi di Repubblica con Jimenez a sinistra

Mentre tutti i quotidiani sono d'accordo nel vedere una linea difensiva con Pongracic e Dragusin in mezzo e Jimenez e Viery sulla destra, l'edizione di Repubblica rilancia l'idea di vedere in campo dal 1' Dodo sulla destra, con Jimenez che in quel caso andrebbe a giocare a sinistra al posto di Viery, il giocatore che invece indicano tutti gli altri.

A centrocampo spazio a Brescianini

Pochi dubbi invece sul fatto che dovrebbe toccare a Brescianini andare a completare il reparto di centrocampo. L'ex Atalanta non è titolare dalla prima partita di campionato contro la Roma e insieme a Ndour e Fagioli dovrebbe prendere il posto che contro il Como è stato di Pedro Goncalves. Davanti, Pellegrino preferito a Beto al centro dell'attacco e sugli esterni Mastantuono e Njie.

La Nazione (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Corriere dello Sport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Corriere Fiorentino (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Tuttosport (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Repubblica (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Firenzeviola.it (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.