DELUSI (PER ORA) MA FEDELI

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domenica il Franchi va a caccia di record di presenze, nonostante un neanche tanto velato malumore dei tifosi per il mercato. Il colpo atteso non arriva e l'immobilismo viola in uscita e soprattutto in entrata fa infatti serpeggiare tra i supporters viola una certa insoddisfazione. La permanenza di Ikoné e la difficoltà a piazzare Brekalo ed individuare un sostituto più forte o comunque più funzionale lascia delusa gran parte della tifoseria che si aspettava un aiuto concreto della dirigenza alla squadra in corsa per l'Europa che conta e, ancora, in Conference e Coppa Italia. Un'occasione che andrebbe sfruttata scacciare i fantasmi del 2016 quando una sciagurata sessione di mercato annullò il cammino della squadra seconda al giro di boa con Sousa in panchina e Pradè ds.

Ma, con l'arrivo al Franchi dell'Inter in corsa con la Juve per lo scudetto, torna la voglia di essere allo stadio da parte dei tifosi. Tifosi che in questo periodo in realtà hanno affollato anche il Viola Park in occasione delle serate danzanti a sottolineare una fiducia e un entusiasmo verso la società ancora forte. In attesa del 1° febbraio per giudicare il mercato, la delusione sembra insomma essere stata accantonata e continua dunque la corsa al biglietto per la gara di domenica tanto che nel pomeriggio di oggi la curva Fiesole è andata sold-out mentre resta disponibilità limitata negli altri settori.

D'altronde anche nella scorsa stagione, ad ottobre 2022, gli spettatori contro i nerazzurri furono 36.699. In questa stagione invece già con l'Atalanta sono state registrate 32.100 persone mentre con la Juve il record di 38.225 biglietti venduti (compresa la quota abbonati ovviamente) è stato viziato dall'assenza di tanti tifosi (ingressi effettivi furono 31.628) a causa dell'alluvione che aveva colpito molte famiglie in Toscana, con la richiesta disattesa di rinvio della gara. Domenica dunque il Franchi va a caccia di un record concreto ed anche se molti saranno i simpatizzanti nerazzurri i tifosi viola stanno rispondendo presente.