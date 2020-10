DAVIDE LIPPI A FV, VIOLA, BUON MERCATO: DATE TEMPO A ROCCO. SU FR7, CACERES E LIROLA...

Nel corso della presentazione del Viareggio Calcio, squadra che è ripartita dalla seconda categoria ma creata dal Marco Polo Sports center (del quale è socia la famiglia Lippi), ha parlato in esclusiva ai microfoni di Firenzeviola.it Davide Lippi, mediatore di mercato che ha portato alla Fiorentina molti giocatori tra la sessione invernale e quella estiva. Ecco le sue parole: “Il ritorno di Borja a Firenze? Il giocatore voleva fortemente tornare a casa: è molto contento, non gli importava la cifra o gli anni del contratto. Darà esperienza e mentalità. La Fiorentina? Ha fatto un buon mercato, ho letto alcuni commenti non positivi ma non li capisco: il mercato viola è partito a gennaio, non a giugno. Sono stati cambiati 20 giocatori e ci vuole tempo: le premesse sono tutte buone, l’età media si è alzata per evitare problemi come l’anno scorso. Ora serve dare tempo e fiducia per la proprietà per gli investimenti fatti. L’assenza della punta? Non sono a conoscenza delle richieste di Iachini ma penso che le tre punte siano importanti: possono sopperire all’assenza di un bomber da doppia cifra. I nuovi acquisti potranno aiutare i giovani a fare esperienza. Caceres ancora a Firenze dopo questa stagione? Martin è contento di Firenze, c’è tutto il tempo per vedere il prolungamento. Il campionato sarà intenso, la stagione sarà particolare. Ribery? Parliamo di Franck, un campione: non vedo l’ora di rivederlo giocare. Lirola? Inizialmente era chiuso da Chiesa ma per me resta un titolare della Fiorentina: il mister lo ha fatto giocare anche a sinistra per cui spero abbia più spazio adesso, l’investimento su di lui fatto un anno fa è stato importante”.