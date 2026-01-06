FirenzeViola Dal tramonto all’alba: la Fiorentina punta di nuovo sugli esterni

L’estate scorsa la Fiorentina aveva seguito una linea chiara: basta con gli esterni. Via Sottil, Ikoné, Colpani, Brekalo e simili. L’idea era di privilegiare un modulo che escludesse quel tipo di caratteristiche, favorendo invece la doppia punta. Una strategia che col senno di poi non ha portato grossi benefici per quanto i giocatori di cui si era privata la società viola non rappresentassero elementi imprescindibili al di là del modulo. Ma oggi qualcosa è cambiato.

Il cambio di modulo.

Paolo Vanoli si è convinto che le variazioni tattiche delle ultime settimane hanno migliorato la fluidità del gioco e di conseguenza la psicologia dei calciatori. Ecco che la priorità del mercato invernale sarà ripopolare la rosa di esterni, contravvenendo alle scelte della passata sessione. Una decisione chiara quanto inevitabile per poter lavorare sul 4-3-2-1, o comunque su un modulo che preveda l'impiego di un unico riferimento offensivo e non più due.

I nomi in lista.

Dopo l’arrivo di Solomon la dirigenza di Commisso cercherà un altro esterno d'attacco. Benjamin Dominguez potrebbe fare al caso della Fiorentina, anche perché vuole trovare più continuità. Il Bologna se ne priverebbe senza problemi. Occhio pure a Cyril Ngonge del Torino, in prestito dal Napoli, già obiettivo dei viola nel gennaio del 2024. Infine resta sullo sfondo Jeremie Boga che vorrebbe lasciare il Nizza per giocare in un ambiente meno ostile.