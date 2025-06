FirenzeViola Da Roberto Piccoli a Sebastiano Esposito: le possibili alternative a Kean

vedi letture

Non è dato sapere cosa succederà dal momento in cui varrà la clausola rescissoria di Moise Kean. Ma la Fiorentina è chiamata a cautelarsi così da evitare di doversi ridurre all'ultimo per rimpiazzare la punta di diamante della sua rosa. Partendo dal presuppsoto che in caso di partenza di Kean la società viola avrebbe un mese e mezzo per reperirne il sostituto, i nomi non mancano. Pradè e Goretti sono al lavoro per trovare un'alternativa all'altezza del classe 2000.

Obiettivo Piccoli

Il primo in lista è Roberto Piccoli. Il centravanti del Cagliari è seguito dagli stessi procuratori di Kean (che sono anche quelli di Dzeko e Capirini) e questo potrebbe favorire la trattativa. C'è da considerare la refrattarietà dei sardi a cederlo. Proprio ieri il presidente Tommaso Giulini ha dichiarato: "Se prendo un giocatore è per tenerlo e lo sapete. Poi se arrivano offerte irrinunciabili e i ragazzi spingono per andarsene è un altro conto". E occhio al gradimento anche del Como.

Alternativa Esposito

Non Francesco Pio, che l'Inter pare aver blindato, ma Sebastiano. Il quale pur avendo caratteristiche diverse da quelle della prima punta classica, piace molto alla Fiorentina. L'agente dei due fratelli, Mario Giuffredi, ha detto su di loro: "Non ho dubbi che saranno protagonisti. Pio? L'Inter ci crede e non lo vende a nessun prezzo". I nerazzurri potrebbero lasciar partire Sebastiano Esposito per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Vedremo. La società si guarda intorno.